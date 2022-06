Résultat des législatives à Périgny - Election 2022 (94520) [PUBLIE]

13/06/22 01:34

Résultat des législatives 2022 à Périgny

Le résultat des élections législatives 2022 à Périgny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Périgny. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de voix de la part des 1794 électeurs de Périgny de la 3ème circonscription du Val-de-Marne. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Périgny. Les électeurs de 10 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne. Au sein de la commune, Laurent Saint-Martin a obtenu 30% des suffrages. Louis Boyard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Francis Pretot (Rassemblement National) récupèrent respectivement 21% et 16% des votes. L'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription législative s'élève à 48%, ce qui représente 853 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Périgny Louis Boyard Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,57% 20,74% Laurent Saint-Martin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,52% 30,40% Didier Gonzales Les Républicains 15,70% 14,77% Francis Pretot Rassemblement National 13,80% 16,29% Jean-Baptiste Abribat Reconquête ! 4,26% 5,54% Guillaume Poiret Divers extrême gauche 2,85% 3,37% Marie-Françoise Baptiste Droite souverainiste 1,89% 3,47% Tom Bry-Chevalier Ecologistes 1,59% 2,39% Lucien Noaile Divers extrême gauche 0,91% 0,43% Catherine Marques Divers 0,77% 1,74% Naoual Hamzaoui Divers droite 0,63% 0,65% André Yon Divers extrême gauche 0,48% 0,22% Blueez Orkidez Divers gauche 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Périgny Taux de participation 42,26% 52,45% Taux d'abstention 57,74% 47,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,74% Nombre de votants 31 281 941

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Périgny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de gauche à Périgny ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Périgny, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat avait obtenu 17,09% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,99% et 0,95% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 24,03% à Périgny pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Périgny, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Les tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Périgny au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. A l'issue du dernier vote de, à Périgny, Emmanuel Macron atteignait meilleure place de l'élection présidentielle avec 30,97% des voix, devant Marine Le Pen à 20,45%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 17,09% et Éric Zemmour, quatrième avec 10,01%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Périgny À Périgny, l'une des clés des élections législatives 2022 sera à n'en pas douter l'abstention. La flambée des prix qui grève les finances des Français est de nature à pousser les habitants de Périgny (94520) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 782 personnes en âge de voter dans la commune, 24,28% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,1% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation aux élections législatives à Périgny peut-elle faire pire qu'en 2017 ? Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. L'étude des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Lors des dernières élections législatives, 53,52% des personnes en âge de voter à Périgny s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 45,23% au deuxième tour. 09:30 - Des horaires allongés pour ces législatives à Périgny Les résultats des élections législatives 2022 à Périgny devraient être communiqués pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 20 heures, la fermeture ayant été décalée, et on se rendra compte très vite qui des 13 candidats est qualifié pour le 2e tour.

Législatives 2022 à Périgny : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Périgny (94) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30,97% des votes au premier tour à Périgny. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,45% et 17,09% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Périgny avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 59,95% des voix, laissant ainsi 40,05% des votes à Marine Le Pen.