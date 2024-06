Résultat des législatives à Perrigny-lès-Dijon : l'élection 2024 en direct

L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute la participation à Perrigny-lès-Dijon (21160). La volonté des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national serait de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Perrigny-lès-Dijon. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 84,5% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote, contre un taux de participation de 78,98% au second tour, c'est-à-dire 1 187 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,41% au premier tour. Au second tour, 47,3% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Perrigny-lès-Dijon ? Quel député succédera à Fadila Khattabi dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or ?

08:02 - Jusqu'à quelle heure voter à Perrigny-lès-Dijon (21160) ?

Les 2 bureaux de vote de la ville de Perrigny-lès-Dijon sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer. Des élections législatives anticipées se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 parlementaires de l'Assemblée législative. Pour rappel, les élections législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les forces en présence dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or, qui arrivera à séduire les votants de la ville ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.