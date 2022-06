Résultat des législatives à Peschadoires - Election 2022 (63920) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Peschadoires est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme

Le résultat de l'élection législative à Peschadoires est tombé. Le résultat final de la législative au niveau de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme dépendra de la conduite des électeurs des 130 autres communes qui lui sont rattachées. Le taux de participation représente 51% des citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription législative, ce qui représente 894 votants. André Chassaigne a raflé 46% des suffrages au niveau de la commune. Il est suivi par Brigitte Carletto (Rassemblement National) et Karine Legrand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent dans l'ordre 22% et 21% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Peschadoires André Chassaigne Nouvelle union populaire écologique et sociale 49,13% 46,15% Brigitte Carletto Rassemblement National 19,06% 22,11% Karine Legrand Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,51% 20,52% Yves Courthaliac Les Républicains 7,98% 6,35% Jérémy Prévost Reconquête ! 2,54% 1,47% Philippe Le Pont Ecologistes 1,41% 1,81% Pascal Pointud Divers droite 1,23% 0,68% Gabrielle Capron Divers extrême gauche 1,02% 0,91% Emmanuelle Tarrerias Divers gauche 0,11% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Peschadoires Taux de participation 51,18% 50,68% Taux d'abstention 48,82% 49,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 0,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 1,12% Nombre de votants 53 438 894

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Peschadoires sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:02 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Peschadoires ? Dans les 2 bureaux de vote de Peschadoires, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat de gauche avait atteint 15,22% des suffrages en avril dernier. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,23% et 2,92% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 21,37% à Peschadoires pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Peschadoires ? Le président avait obtenu 29,13% des voix à Peschadoires, à l'issue de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen enregistrait 27,36% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,22% (contre à un peu moins de 22%). Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront certainement modifier ces équilibres à Peschadoires ce dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - La grande inconnue de ces législatives 2022 à Peschadoires reste l'abstention La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Peschadoires. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, sur les 1 763 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,31% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,01% au premier tour, soit 1 340 personnes. Les jeunes générations montrent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ? 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Peschadoires à l'occasion du premier tour des législatives 2022 ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 50,35% au premier tour au niveau de Peschadoires, contre une abstention de 48,9% au second tour. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Peschadoires Les paramètres de ces législatives à Peschadoires sont limpides : la ville n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 9 candidats. Un niveau dans la moyenne des autres circonscriptions françaises. Les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Peschadoires : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Peschadoires ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29% des suffrages au premier tour à Peschadoires, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27% et 15% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Peschadoires avec 57% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 44% des voix.