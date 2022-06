Résultat des législatives à Petit-Couronne - Election 2022 (76650) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Petit-Couronne. C'est le représentant Rassemblement National qui a récolté le plus de votes de la part des 5985 habitants de Petit-Couronne de la 4ème circonscription de la Seine-Maritime. Guillaume Pennelle a réuni 26% des voix à l'échelle de la commune. Il arrive devant Alma Dufour (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Djoudé Merabet (Divers gauche) qui recueillent respectivement 26% et 20% des voix. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 20 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime. Le taux d'abstention parmi les électeurs figurant dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 55% (soit 2 711 votants).