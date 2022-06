Résultat de la législative à Peynier : en direct

En direct

19:13 - Pour la gauche, les 17,56% de Mélenchon à Peynier observés Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,56% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Peynier le dimanche 10 avril. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,8% et 1,8% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 26,16% à Peynier pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Peynier ? Les dynamiques nationales des derniers jours se répéteront sans doute à Peynier au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or le président sortant avait obtenu 28,75% des voix à Peynier, au dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait accumulé 20,81% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,56% (contre 22%).

14:30 - Le chiffre clé de ces législatives 2022 à Peynier demeure la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Peynier, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit ukrainien ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à détourner l'attention des habitants de Peynier (13790) du vote. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 19,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,99% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Les chiffres de la participation lors des élections législatives 2022, un élément important à Peynier ? Au fil des dernières années, les 3 626 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 54,16% au premier tour dans la commune à Peynier. La participation était de 46,0% au second tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.