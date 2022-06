En direct

19:00 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de gauche à Pibrac ? Dans les 8 bureaux de vote de Pibrac, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait cumulé 18,36% des suffrages le dimanche 10 avril. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,78% et 3,13% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 29,27% à Pibrac pour ces légilsatives.

16:30 - À Pibrac, des sondages aussi révélateurs ? Lors de la dernière élection, à Pibrac, Emmanuel Macron accostait en tête de l'élection avec 33,5% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,36%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 14,72% et Éric Zemmour avec 7,92%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines changeront peut-être cette donne et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Pibrac L'une des clés du scrutin législatif sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Pibrac. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,98% dans la ville. L'abstention était de 17,85% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières pourraient entre autres bénéficier à l'abstention à Pibrac.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Pibrac lors des législatives 2022 ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Comment votent habituellement les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 6 753 personnes aptes à voter à Pibrac avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 56,0%), à comparer avec un taux de participation de 46,78% au second round.