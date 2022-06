Résultat de la législative à Pithiviers : en direct

17:15 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Pithiviers ?

Lors de la présidentielle 2022, à Pithiviers, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 28,58% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,74%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 23,95% et Éric Zemmour à 5,65%. Les indicateurs nationaux des dernières heures changeront peut-être cette donne lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.