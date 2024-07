Résultat des législatives 2024 à Beaune-la-Rolande (45340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les supporters du Front populaire observés L'autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. L'ensemble a glané plus de 28% des bulletins au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire la semaine dernière à Beaune-la-Rolande. On trouvait un ticket Rassemblement National en tête au premier tour, avec 52,64 % des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Valentin Manent (Rassemblement National) Rassemblement National qui l'emportait au second tour.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Beaune-la-Rolande Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des voix aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 17 points ici entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Beaune-la-Rolande ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce soir Le nombre de bulletins de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces législatives au niveau local, comme dans le reste du pays. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Beaune-la-Rolande, comme lors des législatives 2022 ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait également à tirer son épingle du jeu à Beaune-la-Rolande. On retrouvait en effet Valentin Manent en tête au premier tour, avec 35,73% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 60,69%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,31%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national ce soir à Beaune-la-Rolande ? Lors du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les électeurs de Beaune-la-Rolande ont placé en tête Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 52,64% des bulletins de vote. En deuxième position, Anthony Brosse (Ensemble ! - Majorité présidentielle) décrochait 19,19%. Enfin, Benjamin Quelin (Divers droite) décrochait 13,78% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jean-Lin Lacapelle accumulant cette fois 43,37%, devant Anthony Brosse avec 22,01% et Anne-Laure Boutet avec 19,77%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Beaune-la-Rolande ? L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. À Beaune-la-Rolande, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 64,03%, plus élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait en effet 52,18% dans la commune de Beaune-la-Rolande. La participation était de 54,82% en 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Beaune-la-Rolande Le taux de participation est incontestablement un facteur primordial de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 35,97%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,16% au premier tour. Au second tour, 52,14% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,08% dans la ville, à comparer avec une abstention de 25,55% au second tour. La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des foyers français combinée avec les incertitudes provoquées par le conflit militaire entre la Palestine et Israël, seraient notamment susceptibles de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Beaune-la-Rolande (45340).

17:29 - Élections à Beaune-la-Rolande : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e tour des élections législatives à Beaune-la-Rolande comme dans toute la France. Dotée de 1 082 logements pour 1 998 habitants, la densité de la commune est de 97 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 141 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 245 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (71,16%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 33,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2062,37 euros par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Ainsi, Beaune-la-Rolande incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.