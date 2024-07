Résultat des législatives 2024 au Malesherbois : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement l'ampleur de l'abstention. Le pourcentage de participation au Malesherbois s'élevait à 60,89% pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 70,83% des votants de la ville, contre une participation de 70,72% au premier tour, ce qui représentait 3 604 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,2% au premier tour. Au second tour, 41,37% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation au Malesherbois ce soir ? La question des retraites et l'insécurité sont par exemple susceptibles de pousser les citoyens du Malesherbois à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les données démographiques du Malesherbois révèlent les tendances électorales

Quel impact auront les habitants du Malesherbois sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 12,6% peut agir sur les espérances des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec 45,89% de population active et une densité de population de 459 hab par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (24,38%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2 157 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,98% et d'une population étrangère de 12,37% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation au Malesherbois mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,44% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.