Résultat des législatives 2024 à Chilleurs-aux-Bois (45170) – 2e tour [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Chilleurs-aux-Bois entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Chilleurs-aux-Bois ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives 2024 sera en conséquence très scruté. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Les législatives avaient également offert un très bon départ pour le RN à l'époque à Chilleurs-aux-Bois. On retrouvait en effet Valentin Manent au sommet au premier tour, avec 28,65% dans la cité. C'est finalement Anthony Brosse (Ensemble !) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Chilleurs-aux-Bois au second tour, avec 52,44%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,56%.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Chilleurs-aux-Bois : ce qu'il faut retenir

La démographie et le profil socio-économique de Chilleurs-aux-Bois contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,84%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (72,36%) souligne l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,66%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 711 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,0%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,72%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chilleurs-aux-Bois mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,79% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.