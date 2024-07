Résultat des législatives 2024 à Sermaises (45300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Sermaises, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? Avec 28,06% des bulletins au niveau national au terme du 1er tour des législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Une performance qui pourrait le placer en position de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,75% des voix à Sermaises. Un score en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Avantage Rassemblement national à Sermaises aux législatives 2024 Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. La progression du RN est déjà solide à Sermaises entre le score de la formation en 2022 (35,27%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (50,55%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges donnant au RN une progression de 150 sièges en comparaison des législatives 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce dimanche, si la dynamique suivait la même logique que pour les élections européennes, moyennant un report de voix favorable.

20:29 - Nouvelle offensive pour le RN à Sermaises ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Sermaises ? Le RN arrivait également en pôle position à Sermaises à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Valentin Manent en tête au premier tour, avec 35,27% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 57,04%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,96%.

20:05 - Des législatives favorables pour le RN à ce stade Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) a réuni 50,55% des suffrages à Sermaises dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Anthony Brosse (Ensemble !) et Anne-Laure Boutet (Union de la gauche) avec 19,84% et 15,75% des électeurs. C'est aussi Jean-Lin Lacapelle qui terminait en tête dans la 5ème circonscription du Loiret dans son ensemble, avec cette fois 43,37%, devant Anthony Brosse avec 22,01% et Anne-Laure Boutet avec 19,77%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Sermaises ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des précédentes élections ? À Sermaises, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a atteint 34,3%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 50,15% des personnes en capacité de voter à Sermaises avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 48,46% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Sermaises, la participation a atteint 65,7% lors de la 1ère étape des élections législatives L'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 est incontestablement le niveau de participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Sermaises s'élevait à 65,7%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 003 personnes en âge de voter dans la ville, 77,07% avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,07% au premier tour, ce qui représentait 753 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,51% au premier tour et 43,14% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Sermaises ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Sermaises.

17:29 - Les enjeux locaux de Sermaises : tour d'horizon démographique Dans les rues de Sermaises, les élections sont en cours. Avec ses 1 697 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 92 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,87% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 126 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 9,58%, Sermaises se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 39,12% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 551,20 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Sermaises, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.