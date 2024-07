Résultat des législatives 2024 à Pithiviers-le-Vieil (45300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont peser les électeurs de la gauche à Pithiviers-le-Vieil ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a réuni 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent lors du 1er tour des législatives à Pithiviers-le-Vieil. On trouvait Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) en tête au premier tour, avec 43,53 % des voix. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Valentin Manent (Rassemblement National) Rassemblement National qui l'emportait au second tour.

20:58 - Avantage Rassemblement national à Pithiviers-le-Vieil aux législatives 2024 La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'étiquette RN pourrait se hisser près de la victoire à Pithiviers-le-Vieil lors du second tour de ces législatives si la tendance tracée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) se reproduit localement, avec une bascule dans les reports de voix. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer un député ici ce dimanche 7 juillet ? L'addition est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel résultat final pour le Rassemblement national aux législatives à Pithiviers-le-Vieil ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera en conséquence scruté à la loupe au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. Le parti lepéniste va-t-il encore gagner à Pithiviers-le-Vieil, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national tirait également son épingle du jeu à Pithiviers-le-Vieil lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. C'est en effet Valentin Manent qui arrivait en tête au premier tour avec 29,38% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 53,45%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,55%.

20:05 - Déjà 43,53% pour le RN à Pithiviers-le-Vieil aux élections législatives Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Pithiviers-le-Vieil ont plébiscité Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National), qui a recueilli 43,53% des bulletins de vote. Anthony Brosse (Ensemble ! - Majorité présidentielle) ramassait 25,78%. Ensuite, Benjamin Quelin (Divers droite) ramassait 13,91% des électeurs. C'est aussi Jean-Lin Lacapelle qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 43,37%, devant Anthony Brosse avec 22,01% et Anne-Laure Boutet avec 19,77%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Pithiviers-le-Vieil ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Pithiviers-le-Vieil a atteint 31,19%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 45,84% dans la commune de Pithiviers-le-Vieil. Le taux d'abstention était de 48,47% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives à Pithiviers-le-Vieil ? L'une des clés de ce scrutin législatif est immanquablement l'abstention. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 31,19%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, 23,39% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,06% au deuxième tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,46% au premier tour. Au deuxième tour, 48,98% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Pithiviers-le-Vieil ? Les études indiquent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Pithiviers-le-Vieil ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pithiviers-le-Vieil Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pithiviers-le-Vieil montrent des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 8,46% et une densité de population de 53 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (14,59%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 672 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,54%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,56%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Pithiviers-le-Vieil mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,48% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.