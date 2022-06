Résultat de la législative à Plabennec : en direct

17:13 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Plabennec ?

Avec 37,48% des suffrages exprimés, au 1er round à Plabennec, Emmanuel Macron avait obtenu la première position à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 19,41%, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,94% et Yannick Jadot à 6,08%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les indications nationales des dernières semaines infléchiront peut-être la situation lors des législatives dans la cité au 1er tour. Et pour rappel, la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.