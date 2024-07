Résultat des législatives 2024 à Saint-Pabu (29830) – 2e tour [PUBLIE]

Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour le mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part de suffrages grappillés par la formation politique à Saint-Pabu s'élève par ailleurs à 14 points sur la même période (de 14,24% en 2022 à 28,07% le 30 juin dernier). Suffisamment pour envisager une implantation durable du parti dans la zone, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La majorité vainqueur aux législatives il y a deux ans à Saint-Pabu

Il s'agit à ce stade de savoir si la tendance au deuxième tour sera semblable à celle de 2022 ou non. Avec 38,62% à Saint-Pabu, le binôme LREM avait aussi été gagnant par les votants de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription du Finistère. Sur la commune de Saint-Pabu, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée lors du second tour, avec 58,76% contre 41,24% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Didier Le Gac dans la localité.