Résultat des législatives 2024 à Plouguin (29830) – 2e tour [PUBLIE]

Le Front populaire qui s'avance cette fois a marqué les esprits lors du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. La barre est déjà haute : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Plouguin, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,38% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 23,48% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La forte progression de l'extrême droite à Plouguin en 2 ans

La montée du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont grimpé à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 17 points ici entre 2022 et 2024. Quel que soit le verdict, une étape de plus pourrait être effacée ce dimanche soir.