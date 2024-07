Résultat des législatives 2024 à Porspoder (29840) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Un électorat de gauche évalué entre 25,69% et 36% à Porspoder pour ces législatives

Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Porspoder, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,69% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 25,48% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,13% pour Yannick Jadot, 2,5% pour Fabien Roussel et 2,43% pour Anne Hidalgo). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 36,5% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.