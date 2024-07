Résultat des législatives 2024 à Ploumoguer (29810) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Ploumoguer, quel candidat vont adopter les supporters de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Ploumoguer, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,66% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Ploumoguer lors des législatives ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives sera très commenté. La progression du RN est déjà forte à Ploumoguer entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (13,21%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,88%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges donnant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges comparé à 2022 (89 sièges). Assez pour acter un ancrage durable du parti dans la localité, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final pour Ensemble aux législatives 2024 à Ploumoguer ? Il s'agit maintenant de savoir si l'évolution des scores au second tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Ploumoguer offrait également 48,58% pour Didier Le Gac des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 25,12% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket La République en Marche (61,85% contre 38,15% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Didier Le Gac conservait donc son avance sur place.

20:05 - Que peuvent montrer les scores de dimanche dernier pour Ploumoguer ? Didier Le Gac (Majorité présidentielle) a enregistré 43,58% des voix à Ploumoguer dimanche 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Martine Donval (Rassemblement National) et Pierre Smolarz (Union de la gauche) avec 28,88% et 21,66% des électeurs. C'est aussi Didier Le Gac qui achevait ce premier tour en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 38,92%, devant Martine Donval avec 27,74% et Pierre Smolarz avec 26,91%.

19:21 - À Ploumoguer, la participation du premier round surpasse celle du scrutin européen Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est également nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. À Ploumoguer, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 74,09%, surpassant celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 54,73% des électeurs de Ploumoguer s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 52,38% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Ploumoguer L'abstention constitue indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, le taux d'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 25,91%. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 18,87% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 16,62% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,64% au premier tour et 52,6% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des foyers français, combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit armé entre Israël et la Palestine, seraient notamment susceptibles de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Ploumoguer (29810).

17:29 - Ploumoguer : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Ploumoguer, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 10,47% d'agriculteurs pour 2 120 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 107 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (78,15%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,24% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 46,91% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 76,57 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Ploumoguer, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de la France.