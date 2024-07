Résultat des législatives 2024 à Lampaul-Plouarzel (29810) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche a baissé à Lampaul-Plouarzel en comparaison de la Nupes Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. La réserve de voix semble déjà conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Lampaul-Plouarzel, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 31,19% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 33,12% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 43,64% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Lampaul-Plouarzel ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enseignement majeur pour ces législatives localement. La progression du RN est déjà puissante à Lampaul-Plouarzel entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (8,26%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (22%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. De quoi acter une installation durable du parti localement, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le parti présidentielle en pôle position aux législatives il y a deux ans à Lampaul-Plouarzel Il s'agit à ce stade de découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera semblable à celle de 2022 ou différente. Lors des élections législatives à l'époque, Didier Le Gac l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Lampaul-Plouarzel, récoltant 47,82% des votes sur place. Sur la commune de Lampaul-Plouarzel, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée à l'issue du second tour, avec 56,36% contre 43,64% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Didier Le Gac dans la localité.

20:05 - À Lampaul-Plouarzel, les résultats des législatives aussi justes aujourd'hui ? A en croire les dernières projections communiquées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'assurer pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes garderaient entre 95 et 125 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Didier Le Gac (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a raflé 41,45% des suffrages à Lampaul-Plouarzel le 30 juin, au soir du premier tour des élections législatives. En 2e place, Pierre Smolarz (Nouveau Front populaire) captait 31,19%. Martine Donval (Rassemblement National) glanait 22% des votants. Didier Le Gac était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 38,92%, devant Martine Donval avec 27,74% et Pierre Smolarz avec 26,91%.

19:21 - Participation à Lampaul-Plouarzel : un sursaut par rapport aux européennes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Le taux de participation au premier round des législatives 2024 à Lampaul-Plouarzel était de 77,7%, surpassant de 16 points celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, 61,18% des personnes en âge de participer à une élection à Lampaul-Plouarzel avaient effectivement participé à l'élection. La participation était de 57,97% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Lampaul-Plouarzel, les chiffres de l'abstention au second tour seront un élément essentiel L'une des clés de ces élections législatives 2024 est incontestablement l'ampleur de la participation. L'abstention s'élevait à 22,3% à Lampaul-Plouarzel lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,57% au premier tour. Au second tour, 42,61% des votants ne se sont pas déplacés. Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 920 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,27% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,95% au deuxième tour. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Lampaul-Plouarzel ?

17:29 - Élections législatives à Lampaul-Plouarzel : un éclairage démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Lampaul-Plouarzel, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 2 153 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 86 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la commune, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,96% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 45,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1193,20 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, Lampaul-Plouarzel incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.