Résultat des législatives 2024 au Drennec (29860) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Au Drennec, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,33% des bulletins au Drennec. Un chiffre en baisse en comparaison des 22,3% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'évolution inédite du RN au Drennec en 2 ans L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'au niveau national, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà progressé de 18 points sur place entre 2022 et 2024. Une étape de plus devrait être passée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? Reste à ce stade à découvrir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans au Drennec offrait également 45,04% pour Didier Le Gac des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 22,30% des voix. Le Drennec choisira d'ailleurs Didier Le Gac au second tour, finalement à la première place localement avec 63,74%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,26%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir au Drennec Dimanche 30 juin dernier, les électeurs du Drennec ont plébiscité Didier Le Gac (Ensemble !), à qui ils ont accordé 42,51% des suffrages. En seconde place, Martine Donval (Rassemblement National) obtenait 33,21%. De son côté, Pierre Smolarz (Union de la gauche) recueillait 18,33% des votants. C'est aussi Didier Le Gac qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 3ème circonscription du Finistère, avec cette fois 38,92%, devant Martine Donval avec 27,74% et Pierre Smolarz avec 26,91%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux au Drennec : quelle évolution ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Au Drennec, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 77,25%, surpassant celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, le taux de participation s'était effectivement hissé à 55,44% des électeurs du Drennec (29), à comparer avec un taux de participation de 51,89% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir au Drennec lors de la seconde manche des législatives ? L'un des critères forts du scrutin législatif 2024 est le taux d'abstention. 22,75% des électeurs du Drennec se sont abstenus lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 380 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,7% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 17,83% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,99% au premier tour et 52,49% au deuxième tour. Les jeunes générations affichent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives au Drennec ?

17:29 - Le Drennec : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues du Drennec, les élections sont en cours. Avec ses 1 926 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 76 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 570 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,66%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 32,95% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 52,11% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 705,95 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. En somme, au Drennec, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.