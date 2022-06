Résultat de la législative à Plémet : en direct

12/06/22 11:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plémet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:06 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Plémet Si jamais vous avez du mal à vous faire un avis sur les 9 candidats au premier tour dans la circonscription de Plémet, restez calme. Les 4 bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Plémet

Les élections législatives 2022 auront lieu à Plémet comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Odile de Mellon Rassemblement National Olivier Allain Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie-Thérèse Lefeuvre Droite souverainiste Florence Nivet Ecologistes Marie-Pierre Lecat Reconquête ! Antoine Ravard Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Le Fur Les Républicains Bryan Tyli Régionaliste Jean-Pierre Lamour Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Plémet : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 35% des votes au premier tour à Plémet, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 25% et 15% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Plémet avec 52% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 49% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Quel sera le résultat des législatives à Plémet (22) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains.