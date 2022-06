Résultat de la législative à Plénée-Jugon : 2e tour en direct

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Plénée-Jugon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Plénée-Jugon. En direct 18:11 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé sur la 2e marche il y a une semaine à Plénée-Jugon Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 28,74% à Plénée-Jugon avant les élections législatives. Un chiffre correspondant à l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Plénée-Jugon, les voix qui s'étaient finalement portées sur le bloc de gauche lors du premier tour étaient pourtant de 28,01% dimanche dernier. De quoi offrir tout de même la deuxième position à la Nupes. 15:30 - La candidature Les Républicains peut-elle gagner à Plénée-Jugon ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Il faut néanmoins tenir compte des habitudes de chaque territoire, comme par exemple à Plénée-Jugon. Pour le premier round, le 12 juin dernier, les citoyens de Plénée-Jugon ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 36,66% des voix. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à dans l'ordre 28,01% et 17,82% des suffrages. 13:30 - À Plénée-Jugon, les chiffres de la participation au 2ème tour seront un élément clé Comment ont voté habituellement les habitants de cette commune lors des élections antérieures ? Durant les précédentes législatives, sur les 1784 personnes en âge de voter à Plénée-Jugon, 43,61% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre une abstention de 40,25% pour le second tour. Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second round, six% de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le résultat final des législatives à Plénée-Jugon sera connu ce dimanche ! Pour cette seconde étape des élections législatives à Plénée-Jugon, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultats des législatives 2022 à Plénée-Jugon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Plénée-Jugon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Antoine Ravard Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Le Fur Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Plénée-Jugon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Plénée-Jugon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plénée-Jugon Marc Le Fur (Ballotage) Les Républicains 41,69% 36,66% Antoine Ravard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,66% 28,01% Olivier Allain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,67% 17,82% Odile de Mellon Rassemblement National 11,75% 12,05% Marie-Pierre Lecat Reconquête ! 1,63% 1,24% Jean-Pierre Lamour Divers extrême gauche 1,01% 1,34% Bryan Tyli Régionaliste 0,92% 1,03% Marie-Thérèse Lefeuvre Droite souverainiste 0,90% 1,24% Florence Nivet Ecologistes 0,79% 0,62% Participation au scrutin Circonscription Plénée-Jugon Taux de participation 55,39% 54,35% Taux d'abstention 44,61% 45,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00% 0,71% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 1,01% Nombre de votants 49 279 988

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Plénée-Jugon. Au sein de la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor, les 1818 électeurs de Plénée-Jugon ont choisi la candidature Les Républicains. Le résultat final de la législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera des choix des électeurs des 79 autres communes qui la composent. Marc Le Fur a enregistré 37% des votes. Il est suivi par Antoine Ravard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Olivier Allain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent respectivement 28% et 18% des voix. Le niveau de la participation représente 54% des habitants autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor.

Législatives 2022 à Plénée-Jugon : les enjeux

Les habitants de Plénée-Jugon (22640) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30,92% des votes au premier tour à Plénée-Jugon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien troisième homme de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 25,58% et 18,90% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Plénée-Jugon avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 60,00% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 40,00% des voix.