Résultat de la législative à Pleucadeuc : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Pleucadeuc vont normalement être révélés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on saura rapidement qui des candidats qualifiés l'emporte pour aller à l'Assemblée nationale.

Grâce à 36,62% des voix, les candidats Régionaliste se sont imposés à Pleucadeuc le 12 juin dernier pour le premier tour de l'élection législative. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National les suivent grâce à respectivement 20,33% et 17,55% des voix. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Une des clés de ces élections législatives, en France, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Pleucadeuc, sa tête d'affiche avait obtenu 16,67% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,58%, 4,72%, 1,66% et 2,65% en avril. Ce sont donc 24,61% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Pleucadeuc.

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier round de l' élection législative à Pleucadeuc. À Pleucadeuc, les 1520 électeurs inscrits dans la 4ème circonscription du Morbihan ont pris parti pour la candidature Régionaliste. Paul Molac a raflé 36% des voix. Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Florent de Kersauson (Rassemblement National) récupèrent 20% et 18% des suffrages. La participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative atteint 53%. Cependant, le résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Morbihan peut encore évoluer si les électeurs des 85 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Pleucadeuc.

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Pleucadeuc (56140) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35% des suffrages au premier tour à Pleucadeuc, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien député européen avaient obtenu 24% et 16% des suffrages. Le choix des habitants de Pleucadeuc était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (62% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 38% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?