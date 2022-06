20:07 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Pleucadeuc ?

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Pleucadeuc comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 15,58% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,72% et 1,66% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 21,96% à Pleucadeuc pour ces légilsatives.