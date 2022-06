Résultat de la législative à Pleyber-Christ : en direct

12/06/22 11:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pleyber-Christ sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:25 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Pleyber-Christ ? Pour ces nouvelles élections de 2022 à Pleyber-Christ, les 2 bureaux de vote (de Salle des Fêtes à Salle des Fêtes) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2424 citoyens de la ville à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 11 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Pleyber-Christ

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pleyber-Christ comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Michel Beaupré Régionaliste Sylvaine Vulpiani Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Claire Hénaff Les Républicains Jérôme Bergami Reconquête ! Guillaume Enfroy Divers Jean-François Leménicier Ecologistes Michel Payraud Divers centre Monique Renou Droite souverainiste Sandrine Le Feur Ensemble ! (Majorité présidentielle) Tony Bihouee Rassemblement National Patricia Blosse Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Pleyber-Christ : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 31,2% des votes au premier tour à Pleyber-Christ. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26,6% et 18,5% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Pleyber-Christ avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 68,1% des votes, laissant par conséquent 31,9% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour acquérir la majorité de l'Assemblée nationale ? Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Pleyber-Christ (29410) à la mi-juin ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains.