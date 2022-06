Résultat de la législative à Plobsheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Plobsheim sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Plobsheim. En direct 18:07 - La nuance Mélenchon avait terminé en 3e position à Plobsheim la semaine passée Une des clés de ces législatives, en France, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. À Plobsheim, le candidat de la gauche réunie avait cumulé 14,39% des suffrages le dimanche 12 juin. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,65%, 5,02%, 1,87% et 1,28% en avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 20,82% à Plobsheim pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - Quel dénouement pour le second tour des législatives à Plobsheim ? Dimanche 12 juin 2022 pour le 1er round de l'élection législative, les électeurs de Plobsheim ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 31,86% des votes. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 22,54% et 14,39% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Plobsheim, l'abstention peut-elle encore monter lors du second tour des législatives 2022 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Dimanche dernier, 51,77% des inscrits sur les listes électorales de Plobsheim avaient déserté les urnes. L'étude des résultats des scrutins antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 3271 personnes en âge de voter dans la commune, 80,67% étaient allées voter. Le taux de participation était de 80,01% au premier tour, soit 2617 personnes. 10:30 - On vote ce 19 juin à Plobsheim pour le 2ème round des élections législatives Si vous êtes toujours dans le doute concernant les candidats finalistes de ce 2e tour dans l'unique circonscription de Plobsheim, ne paniquez pas. Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Plobsheim - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Plobsheim aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Françoise Buffet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Imane Lahmeur Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Plobsheim - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Plobsheim

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plobsheim Françoise Buffet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,38% 31,86% Imane Lahmeur (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,15% 14,39% Virginie Joron Rassemblement National 17,10% 22,54% Éric Amiet Les Républicains 14,75% 10,92% Martine Wonner Divers 5,38% 7,45% Bénédicte Matz Régionaliste 4,14% 4,05% Virginie Beck Reconquête ! 4,01% 3,47% Clément Behr Ecologistes 3,47% 3,15% Alain North Divers 0,84% 0,32% Jean-Claude Chirollet Droite souverainiste 0,71% 0,71% Marina Lafay Divers gauche 0,60% 0,51% Mehdi Benhlal Divers extrême gauche 0,49% 0,64% Participation au scrutin Circonscription Plobsheim Taux de participation 48,12% 48,23% Taux d'abstention 51,88% 51,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 1,82% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41% 0,25% Nombre de votants 47 119 1 590

Le résultat de l' élection législative à Plobsheim a été publié par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de votes de la part des 3297 citoyens de Plobsheim de la 4ème circonscription du Bas-Rhin. Françoise Buffet a collecté 32% des suffrages. Elle est suivie par Virginie Joron (Rassemblement National) et Imane Lahmeur (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent 23% et 14% des voix. L'abstention représente 52% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative. Reste à savoir si les habitants des 46 autres communes faisant partie de la 4ème circonscription du Bas-Rhin voteront comme ceux de Plobsheim.

Législatives 2022 à Plobsheim : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 35% des suffrages au premier tour à Plobsheim. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 13% des votes. Le choix des citoyens de Plobsheim était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (58% des votes), abandonnant donc à Marine Le Pen 42% des votes. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Plobsheim (67115) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.