Résultat de la législative à Plobsheim : en direct

12/06/22 19:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plobsheim sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:24 - Quel résultat aux législatives de Plobsheim pour la coalition LFI-PS-EELV ? Dans les 3 bureaux de vote de Plobsheim, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait cumulé 12,65% des suffrages le dimanche 10 avril. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,02% et 1,87% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement obtenir 19,54% à Plobsheim pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Plobsheim, des sondages tout aussi pertinents ? Lors de la dernière élection, à Plobsheim, Emmanuel Macron remportait la tête du vote au premier round de la présidentielle avec 34,59% des voix, devant Marine Le Pen à 27,39%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 12,65% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,42%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures chambouleront certainement cette donne et donc le résultat des législatives à Plobsheim dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans le même temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. 14:30 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Plobsheim À Plobsheim, le taux de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2022. L'inflation qui plombe les finances des ménages est capable de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Plobsheim (67115). Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, 19,33% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 19,99% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Plobsheim aux élections législatives 2022 ? L'étude des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, sur les 3 347 inscrits sur les listes électorales à Plobsheim, 59,37% avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 51,24% au second tour. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Plobsheim ? 12 candidats ont voulu se faire élire dans l'unique circonscription de Plobsheim ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un nombre de postulants supérieur à celui des autres circonscriptions. Et les 3271 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 3 bureaux de vote et choisir un favori pour ce 1er tour de piste.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Plobsheim comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Marina Lafay Divers gauche Mehdi Benhlal Divers extrême gauche Françoise Buffet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Virginie Beck Reconquête ! Virginie Joron Rassemblement National Imane Lahmeur Nouvelle union populaire écologique et sociale Clément Behr Ecologistes Éric Amiet Les Républicains Jean-Claude Chirollet Droite souverainiste Martine Wonner Divers Bénédicte Matz Régionaliste Alain North Divers

Législatives 2022 à Plobsheim : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 35% des suffrages au premier tour à Plobsheim. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 13% des votes. Le choix des citoyens de Plobsheim était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (58% des votes), abandonnant donc à Marine Le Pen 42% des votes. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Plobsheim (67115) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.