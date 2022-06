En direct

19:06 - Quel résultat à Ploeren pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Dans les 5 bureaux de vote de Ploeren, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait cumulé 15,87% des suffrages le dimanche 10 avril. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,03% et 1,73% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7,76% du côté de la gauche (sans compter le vote Mélenchon).

16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Ploeren ? À Ploeren, Emmanuel Macron accostait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 36,55% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 19,48%. On trouvait plus loin, avec 15,87%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,12%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les indications nationales des derniers jours viendront peut-être transformer cette donne lors des législatives dans la ville dimanche. Pour rappel les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.

14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Ploeren À Ploeren, le taux de participation constituera incontestablement un critère fort de ces législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les tarifs du pétrole et du gaz seraient par exemple capables d'impacter la participation à Ploeren (56880). En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 578 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,16% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 79,42% au premier tour, soit 4 430 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Ploeren en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Au fil des scrutins passés, les 6 822 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, lors des législatives, 5 182 électeurs de Ploeren s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 52,08%). La participation était de 42,21% pour le dernier round.