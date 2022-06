Résultat de la législative à Plouénan : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Plouénan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Plouénan. En direct 18:09 - Des législatives prometteuses à Plouénan pour la Nupes Une des clés de ces législatives, en France, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. À Plouénan, le candidat de la gauche réunie avait atteint 23,22% des suffrages le 12 juin dernier. Ce score est tout de même à analyser au regard des suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,07%, 5,08%, 2,04% et 2,77% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait donc avec un potentiel théorique de 26,96% à Plouénan pour ces légilsatives. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Plouénan ? Avec 32,77% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Plouénan le 12 juin dernier au soir du 1er round des élections législatives. Elle a coiffé au poteau les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains qui obtiennent respectivement 23,22% et 23,01% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Plouénan Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 53,21% des personnes habilitées à participer à une élection à Plouénan avaient déserté les urnes. Les jeunes manifestent souvent une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour le second tour des élections législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2072 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 74,0% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,14% au premier tour, ce qui représentait 1557 personnes. 10:30 - Nouvelle journée des élections législatives 2022 à Plouénan ce 19 juin ! Le vote a débuté depuis quelques heures à Plouénan et il y a encore de la marge pour se lancer lors de ce 2e tour, puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a sept jours sont toujours présents pour le résultat définitif des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Plouénan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Plouénan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Sylvaine Vulpiani Nouvelle union populaire écologique et sociale Sandrine Le Feur Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Plouénan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Plouénan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plouénan Sandrine Le Feur (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,78% 32,77% Sylvaine Vulpiani (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,98% 23,22% Tony Bihouee Rassemblement National 11,78% 11,66% Marie-Claire Hénaff Les Républicains 11,55% 23,01% Jérôme Bergami Reconquête ! 2,40% 2,01% Michel Beaupré Régionaliste 2,21% 2,23% Michel Payraud Divers centre 2,06% 2,23% Jean-François Leménicier Ecologistes 1,66% 1,27% Patricia Blosse Divers extrême gauche 1,42% 0,85% Monique Renou Droite souverainiste 1,08% 0,74% Guillaume Enfroy Divers 0,08% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Plouénan Taux de participation 53,42% 46,79% Taux d'abstention 46,58% 53,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 2,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,31% Nombre de votants 44 885 970

Le résultat de la législative à Plouénan a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Dans la 4ème circonscription du Finistère, les 2073 citoyens de Plouénan ont jeté leur dévolu sur la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux de participation s'élève à 47% des citoyens habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription législative. Ces données ne traduisent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 51 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Finistère. Sandrine Le Feur a engrangé 33% des voix au niveau de la commune. Sylvaine Vulpiani (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marie-Claire Hénaff (Les Républicains) la suivent grâce à 23% et 23% des votes.

Législatives 2022 à Plouénan : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 577 électeurs de Plouénan seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les administrés de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 33,6% des suffrages au premier tour à Plouénan, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20,8% et 17,1% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Plouénan avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 66,2% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 33,8% des suffrages.