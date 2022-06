Résultat de la législative à Plougonven : en direct

12/06/22 11:13

11 candidats sont en lice dans la circonscription de Plougonven aujourd'hui, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants dans la moyenne des autres circonscriptions (10 candidatures généralement). Les 2678 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 4 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce 1er tour de piste.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28.2% des suffrages au premier tour à Plougonven, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 26.1% et 19.9% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Plougonven avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 63.9% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 36.1% des voix. Le président français sera-t-il à même d'obtenir la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Quel candidat (ou candidate) les habitants de Plougonven installeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?