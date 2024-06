Résultat des législatives à Plouguin : l'élection 2024 en direct

12:09 - C'est le moment de faire un choix à Plouguin pour les législatives

Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 2 248 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Début juin, au moment des européennes, parmi les 1 757 personnes en âge de voter à Plouguin, 44,05% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 47,6% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,28% au premier tour. Au second tour, 52,85% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Plouguin cette année ? En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017.