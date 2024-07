Résultat des législatives 2024 à Plabennec : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau de participation. Dans l'agglomération, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 24,55%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,84% au premier tour et 47,96% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Plabennec ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 17,5% au sein de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 17,29% au deuxième tour. L'inflation dans le pays pourrait renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Plabennec (29860).

17:29 - Plabennec aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Plabennec, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 5,56% et une densité de population de 165 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2198,93 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3 443 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,47%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,36%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Plabennec mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,1% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.