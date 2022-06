Résultat de la législative à Plouvorn : en direct

En direct

19:24 - Quel verdict pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Plouvorn ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,68% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Plouvorn le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,71% et 1,37% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 19,76% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Plouvorn.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Plouvorn ? La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des derniers jours s'appliqueront sans doute sur le résultat des législatives à Plouvorn au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Plouvorn, Emmanuel Macron glanait la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 39,41% des voix, devant Marine Le Pen à 21,59%. On trouvait plus loin, avec 14,68%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,8%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et le leader de LFI à près de 22%.

14:30 - À Plouvorn, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 demeure la participation L'abstention sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Plouvorn. La hausse des prix des carburants qui grève le budget des familles combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient capables de détourner l'attention des électeurs de Plouvorn du vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,68% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,69% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Plouvorn en 2017 ? Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? A l'occasion des dernières législatives, 50,7% des inscrits sur les listes électorales de Plouvorn avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,23% au deuxième round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.