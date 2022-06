Résultat de la législative à Plouzané : en direct

17:09 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Plouzané ?

À Plouzané, Emmanuel Macron avait fini la course en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 33,33% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,11%. Suivaient, avec 18,3%, Marine Le Pen et enfin, à 7,69%, Yannick Jadot. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront peut-être chambouler ces équilibres et donc le résultat des législatives à Plouzané dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.