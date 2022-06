En direct

19:44 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Plumelec ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Plumelec, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. L'Insoumis avait enregistré 14,68% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,67% et 1,23% au premier tour de la présidentielle. Soit un total théorique de 20,58% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Plumelec ? Emmanuel Macron avait glané la première position à l'issue de la dernière élection suprême à Plumelec avec 32,06% des votes, au premier tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 29,12%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,68% et Valérie Pécresse à 4,79%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute modifier ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Pendant ce temps, le RN est venu coller les 20%.

14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Plumelec ? À Plumelec, l'une des clés de ce scrutin législatif sera immanquablement la participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 20,64% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,85% au premier tour. La flambée des prix qui pèse sur les finances des familles cumulée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle sont par exemple capables de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Plumelec.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Plumelec ? Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 54,64% des électeurs de Plumelec avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 45,65% pour le second round. Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.