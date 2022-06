Résultat de la législative à Pluméliau-Bieuzy : en direct

12/06/22 11:28

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pluméliau-Bieuzy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:27 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Pluméliau-Bieuzy Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Pluméliau-Bieuzy, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 12 candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 3493 inscrits de Pluméliau-Bieuzy ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultat des élections législatives 2022 à Pluméliau-Bieuzy

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pluméliau-Bieuzy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Charlène Coudé Ecologistes Marie Madeleine Dore-Lucas Nouvelle union populaire écologique et sociale Julie Lepert Divers extrême gauche Benoît Quéro Les Républicains Yoann Lopez Divers centre Régis Le Gall Reconquête ! Julie Cuciniello Droite souverainiste Pierre-Alexandre Lugué Régionaliste Lydie Massard Régionaliste Alice Gohin Rassemblement National Lionel Guy Marie Epaillard Ecologistes Nicole Le Peih Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Pluméliau-Bieuzy : les enjeux

Les habitants de Pluméliau-Bieuzy (56) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 31% des voix au premier tour à Pluméliau-Bieuzy. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 15% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en captant 51% des votes face à Marine Le Pen (49%). En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?