Résultat des législatives à Plumelin - Election 2022 (56500) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Résultat des législatives 2022 à Plumelin

Le résultat des élections législatives 2022 à Plumelin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Morbihan

Le résultat de l'élection législative 2022 à Plumelin est officiel. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 2166 citoyens votant dans la 3ème circonscription du Morbihan habitant à Plumelin. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Plumelin. Les habitants de 49 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Morbihan. Nicole Le Peih a engrangé 36% des suffrages. Elle coiffe au poteau Alice Gohin (Rassemblement National) et Marie Madeleine Dore-Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent respectivement 20% et 18% des suffrages. Le taux d'abstention s'élève à 49% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription, ce qui représente 1 057 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plumelin Nicole Le Peih Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,13% 36,09% Marie Madeleine Dore-Lucas Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,51% 17,63% Alice Gohin Rassemblement National 18,73% 20,39% Benoît Quéro Les Républicains 17,00% 14,42% Régis Le Gall Reconquête ! 2,96% 3,12% Lionel Guy Marie Epaillard Ecologistes 2,68% 2,02% Lydie Massard Régionaliste 1,92% 1,47% Julie Cuciniello Droite souverainiste 1,74% 2,02% Julie Lepert Divers extrême gauche 1,15% 1,19% Pierre-Alexandre Lugué Régionaliste 1,01% 1,10% Charlène Coudé Ecologistes 1,00% 0,55% Yoann Lopez Divers centre 0,17% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Plumelin Taux de participation 50,64% 51,20% Taux d'abstention 49,36% 48,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 0,72% Nombre de votants 48 935 1 109

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plumelin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Que vont décider les supporters de gauche à Plumelin ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Plumelin, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le député de Marseille avait obtenu 13,29% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Les reports des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,46% et 1,79% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 18,54% à Plumelin pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Plumelin ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le RN a courru après les 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement un écho à Plumelin au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le président sortant avait obtenu 35,4% des voix à Plumelin, lors du dernier rendez-vous présidentiel contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen avait accumulé 29,38% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,29% (contre 21,95%). 14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Plumelin À Plumelin, l'un des critères essentiels de ces élections législatives 2022 sera à n'en pas douter le taux de participation. Le conflit armé russo-ukrainien pourrait potentiellement inciter les citoyens de Plumelin (56500) à rester chez eux. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,54% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 20,13% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - À Plumelin, les chiffres de l'abstention lors des législatives seront un élément essentiel Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Au fil des scrutins antérieurs, les 2 803 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était hissé à 55,3% au premier tour des électeurs de Plumelin, contre une participation de 44,26% pour le deuxième round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Plumelin Les clés de ces législatives à Plumelin sont limpides : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 12 candidats. Un niveau supérieur à celui des autres circonscriptions de France. Les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour se prononcer. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour booster la mobilisation.

Législatives 2022 à Plumelin : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Plumelin (56) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 35,4% des suffrages au premier tour à Plumelin, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 29,4% et 13,3% des voix. Le choix des citoyens de Plumelin était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (57,1% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 42,9% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président récemment réélu pourra-t-il compter sur cette localité pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ?