En direct

19:39 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Pont-à-Marcq ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des questions clés de ces élections législatives, à Pont-à-Marcq comme dans toute la France. Cet électorat représentait 16,45% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,63% et 1,94% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 23,02% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Pont-à-Marcq ? Les indications nationales des ultimes semaines s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Pont-à-Marcq dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Lors de la dernière élection, à Pont-à-Marcq, Emmanuel Macron atteignait la tête du vote de l'élection avec 34,78% des voix, devant Marine Le Pen à 25,41%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 16,45% et Éric Zemmour, quatrième à 5,94%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Pont-à-Marcq ? L'une des clés de ces législatives sera indiscutablement la participation à Pont-à-Marcq. Les préoccupations liées à une résurgence du coronavirus seraient de nature à faire surtout gagner l'abstention à Pont-à-Marcq (59710). Pour le second tour de la présidentielle, 79,2% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,7% au premier tour, c'est-à-dire 1 788 personnes. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Les chiffres de la participation à l'occasion des législatives 2022, un élément clé à Pont-à-Marcq ? Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. Pendant les législatives de 2017, 2 059 inscrits sur les listes électorales de Pont-à-Marcq s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 53,96%). La participation était de 49,15% pour le round deux. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.