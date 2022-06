Résultat de la législative à Pont-du-Château : en direct

12/06/22 17:15

Au cours des dernières années, les 12 102 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, lors des législatives, 56,84% des personnes habilitées à participer à une élection à Pont-du-Château avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 51,77% au deuxième round. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Pont-du-Château ? Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, 76,11% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,62% au premier tour, ce qui représentait 6 859 personnes. La crainte d'une résurgence du coronavirus est notamment susceptible de détourner les habitants de Pont-du-Château (63430) des bureaux de vote.

Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance à Pont-du-Château dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or la dernière présidentielle, à Pont-du-Château cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 30,85% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 25,21%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,17% et Éric Zemmour à 5,68%.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Pont-du-Château ( Puy-de-Dôme ) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France. Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30,85% des votes au premier tour à Pont-du-Château. L'actuel locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,21% et 18,17% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Pont-du-Château gratifié de 58,37% des voix, abandonnant donc 41,63% des voix à Marine Le Pen.