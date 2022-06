Résultat de la législative à Pontarlier : en direct

17:07 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Pontarlier ?

À Pontarlier, Emmanuel Macron finissait à la meilleure place de la dernière élection avec 32,78% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,32%, puis, avec 19,03%, Marine Le Pen et enfin, à 6,62%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de un peu moins de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines infléchiront sans doute la donne et donc le résultat des législatives à Pontarlier ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.