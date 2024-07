Résultat des législatives 2024 à Montlebon (25500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Montlebon, qui va prendre avantage des 15,82% du Front populaire ? Avec un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle du pays pour le premier round des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de titiller le RN au second tour. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,82% des voix à Montlebon. Un chiffre en baisse en comparaison des 16,46% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - À Montlebon, un Rassemblement national favori au second tour ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections 2024. Le parti nationaliste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle progression à Montlebon ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. En deux ans seulement, entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la municipalité.

20:29 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Montlebon ? Le verdict du scrutin législatif de 2022 peut aussi sembler un enseignement à mettre en parallèle au moment de ce second tour du 7 juillet. A l'époque à Montlebon, lors des législatives, le score était aussi de 49,75% pour Annie Genevard , Montlebon étant déjà partie intégrante de la 5ème circonscription du Doubs. Montlebon choisira d'ailleurs Annie Genevard au second tour, finalement en tête localement avec 72,22%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 27,78%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Montlebon Grâce à 42,88% des suffrages, Annie Genevard (Les Républicains) a pris la tête à Montlebon, dimanche 30 juin à l'occasion du premier tour des législatives. En 2e place, Florianne Jeandenand (Rassemblement National) captait 25,65%. Ensuite, Matthieu Cassez (Nouveau Front populaire) récupérait 15,82% des électeurs. Annie Genevard était aussi en tête dans la 5ème circonscription du Doubs dans son ensemble, avec cette fois 35,2%, devant Florianne Jeandenand avec 33,73% et Matthieu Cassez avec 16,79%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Montlebon ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des dernières élections. Dimanche dernier, 70,66% des électeurs de Montlebon ont fait le déplacement au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 746 personnes en capacité de participer à une élection à Montlebon avaient effectivement pris part à l'élection (soit 53,89%). La participation était de 50,51% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation à Montlebon va-t-elle descendre lors du second tour des législatives 2024 ? À Montlebon, l'abstention est immanquablement l'une des clés des législatives 2024. Dans la commune, dimanche, 29,34% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,68% au premier tour et 61,33% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Montlebon aujourd'hui ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 718 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,88% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 21,89% au premier tour. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Montlebon ?

17:29 - Montlebon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Montlebon mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 74 hab/km² et 50,77% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,48% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (84,1%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 821 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,1%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,8%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Montlebon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,05% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.