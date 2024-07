Résultat des législatives 2024 à Gilley (25650) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Gilley, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de rassembler une portion importante des électeurs en France. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des suffrages qu'a récoltés le bloc à l'échelle nationale, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent dimanche dernier à Gilley. On trouvait un ticket Les Républicains en tête au premier tour, avec 42,12 % des voix. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Annie Genevard (Les Républicains) Les Républicains qui l'emportait au second tour.

20:58 - La forte progression du RN à Gilley L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Une marche de plus devrait être franchie ce dimanche soir.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Gilley ? Revenir sur le dernier scrutin législatif semble aussi plutôt sensé au moment de ce second tour du 7 juillet. Même si ce passif n'assure rien… Les élections législatives il y a deux ans à Gilley bénéficieront aussi, au premier tour, aux candidats Les Républicains qui rassembleront 51,65% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 5ème circonscription du Doubs. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains avec 77,16% contre 22,84% pour les perdants. Annie Genevard conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives vont-ils évoluer au 2e tour à Gilley ? Le 30 juin, les citoyens de Gilley ont préféré Annie Genevard (Les Républicains), qu'ils ont gratifié de 42,12% des suffrages. Florianne Jeandenand (Rassemblement National) obtenait 34,25%. Lucas Boillot (Majorité présidentielle) obtenait 11,16% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Annie Genevard accumulant cette fois 35,2%, devant Florianne Jeandenand avec 33,73% et Matthieu Cassez avec 16,79%.

19:21 - Résultats des élections à Gilley : quelles leçons tirer de l'abstention ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Les données montrent un taux d'abstention de 26,25% au 1er round des élections législatives 2024 à Gilley, inférieur à celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 44,45% des personnes aptes à voter à Gilley avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 48,94% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - L'abstention peut-elle monter à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Gilley ? À Gilley, l'une des clés du scrutin législatif est la participation. 26,25% des électeurs de Gilley ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,48% au premier tour et 58,06% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Gilley ? En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 19,95% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 17,43% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages, cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple capables de modifier les décisions que prendront les habitants de Gilley.

17:29 - Les enjeux locaux de Gilley : tour d'horizon démographique Dans les rues de Gilley, le scrutin est en cours. Dotée de 824 logements pour 1 767 habitants, la densité de la commune est de 93 habitants/km². Ses 88 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans la localité, 20,23% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 19,54% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,16% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 678,64 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Gilley, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.