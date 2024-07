Résultat des législatives 2024 à Levier (25270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se transférer les 14,66% du Front populaire à Levier ? Le Front populaire qui a émergé cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Levier, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 14,66% des votes dans la localité. Un score à affiner néanmoins avec les 18,96% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,65% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,36% pour Yannick Jadot, 0,84% pour Fabien Roussel et 1,77% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La forte évolution de l'extrême droite à Levier en 2 ans Le score en faveur du RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections des députés. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 22 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Annie Genevard (Les Républicains) en tête lors des dernières législatives à Levier Le nombre d'électeurs séduits par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi une des clés pour le second tour de ces élections 2024 à l'échelle locale. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de gagner. Aux législatives à l'époque à Levier, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,12% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 39,01% pour Annie Genevard (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (74,68%). Annie Genevard s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national aux élections législatives à Levier ? Grâce à 44,37% des votes, Florianne Jeandenand (Rassemblement National) a pris les devants à Levier, dimanche 30 juin 2024 au soir du 1er tour de la législative. En 2e place, Annie Genevard (Les Républicains) recueillait 30,65%. De son côté, Matthieu Cassez (Nouveau Front populaire) décrochait 14,66% des électeurs. C'est en revanche Annie Genevard qui devançait ses adversaires, dans l'ensemble de la 5ème circonscription du Doubs, avec cette fois 35,2% devant Florianne Jeandenand avec 33,73% et Matthieu Cassez avec 16,79%.

19:21 - Et que retenir des européennes à Levier au niveau de la participation ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Les données montrent une participation de 69,22% au premier tour des législatives 2024 à Levier, supérieure de 13 points à celle des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 1 543 personnes habilitées à participer à une élection à Levier avaient effectivement pris part à l'élection (soit 56,97%), à comparer avec un taux de participation de 53,18% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2024 à Levier La participation est indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Levier s'élevait à 30,78%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 20,98% des personnes en âge de voter dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,55% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,4% au premier tour et 60,56% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Levier ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient susceptibles d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Levier.

17:29 - Levier : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde manche des élections législatives à Levier comme partout en France. Avec ses 2 287 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 147 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 260 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (18,8%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 24,77% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,74%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2005,92 €/mois. À Levier, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.