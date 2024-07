Résultat des législatives 2024 à Orchamps-Vennes (25390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Orchamps-Vennes, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? La Nupes ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, cette bascule va forcément donner une des directions de ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a récolté plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Orchamps-Vennes, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 12,56% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 15,28% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,6% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 1,98% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le RN a largement gagné du terrain à Orchamps-Vennes en 2 ans Le nombre d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé localement pour ces élections législatives 2024. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Orchamps-Vennes ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Orchamps-Vennes ? Reste maintenant à découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, Annie Genevard l'emportait aussi au premier tour dans la ville d'Orchamps-Vennes, récoltant 45,85% des suffrages sur place. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Annie Genevard (Les Républicains) au sommet localement, avec 77,70%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 22,30%.

20:05 - Annie Genevard (Les Républicains) devant avec 37,96% à Orchamps-Vennes aux législatives Annie Genevard (Les Républicains) a obtenu 37,96% des voix à Orchamps-Vennes dimanche 30 juin dernier, lors du premier round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Florianne Jeandenand (Rassemblement National) et Matthieu Cassez (Union de la gauche) avec 35,78% et 12,56% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Annie Genevard accumulant cette fois 35,2%, devant Florianne Jeandenand avec 33,73% et Matthieu Cassez avec 16,79%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Orchamps-Vennes aux dernières élections Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut également observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. À Orchamps-Vennes, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 25,24%, inférieur de 14 points à celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 461 inscrits sur les listes électorales à Orchamps-Vennes, 39,29% étaient en effet restés chez eux. Le taux d'abstention était de 51,34% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Les chiffres de l'abstention lors du 2e tour des législatives, un élément fort à Orchamps-Vennes ? L'une des clés du scrutin législatif est sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 25,24%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,96% au premier tour et 60,12% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 18,67% des électeurs inscrits dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 20,49% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des familles pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Orchamps-Vennes.

17:29 - Élections législatives à Orchamps-Vennes : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des élections législatives à Orchamps-Vennes comme partout en France. Avec une population de 2 169 habitants répartis dans 1 049 logements, cette localité présente une densité de 84 hab par km². Ses 165 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (84,75%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 33,18% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,21%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 38 586 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Orchamps-Vennes, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.