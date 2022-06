Résultat de la législative à Potigny : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Seuls les candidats qualifiés dimanche dernier s'affrontent dans la seule circonscription de Potigny ce 19 juin, pour le second round de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures réduit. Les 1436 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 2 bureaux de vote et faire leur choix pour cette deuxième étape.

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Potigny. Le 12 juin dernier au soir du 1er round, les habitants de Potigny ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 31,4% des votes. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à dans l'ordre 26,17% et 18,1% des suffrages.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Potigny, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant cette 2e manche des législatives 2022. Son postulant a donc une certaine envergure ce 19 juin. Ce score est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 19,34%, 3,38%, 2,65% et 4,01% il y a deux mois. Ce sont donc 29,38% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Potigny.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Potigny. Au niveau de la 3ème circonscription du Calvados, les 1445 citoyens de Potigny ont penché pour la candidature Rassemblement National. Le niveau de la participation s'élève à 50% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription (soit 721 non-votants). Ces chiffres ne représentent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 130 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription du Calvados. Dans la commune, Martine Vilmet a rassemblé 31% des votes. Elle ressort devant Didier Canu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent 26% et 18% des voix.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à Potigny ( Calvados ) seront invités à participer aux législatives comme l'ensemble des Français. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 33% des suffrages au premier tour à Potigny, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22% et 19% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Potigny avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 55% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 45% des votes.