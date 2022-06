Résultat de la législative à Presles : 2e tour en direct

En direct

18:10 - Le bloc LFI-PS-EELV était arivée en 2e position il y a 7 jours à Presles La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 24,76% des voix au 1er tour de la législative il y a une semaine à Presles. Ce score est néanmoins à évaluer au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 20,75%, 5,57%, 0,8% et 2,64% il y a deux mois. Ce qui, en cumul, délivrait un point de départ théorique de 29,76% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Presles.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première position au 1er tour Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 25,1% des votes pour le premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent grâce à dans l'ordre 24,76% et 20,07% des suffrages.

13:30 - L'abstention va-t-elle encore monter à l'occasion du 2ème tour des législatives 2022 à Presles ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui bat des records durant de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. L'étude des résultats des précédentes élections permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, sur les 2827 personnes en âge de voter à Presles, 51,4% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 45,77% au deuxième round.