Résultat des législatives 2024 à Mours (95260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Mours, que vont trancher les supporters du Front populaire ? Avec plus de 28% des bulletins à l'échelle de la France au moment du premier tour des élections dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de titiller le RN ce soir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Mours, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 26,71% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une progression en comparaison des 25,58% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux législatives à Mours il y a deux ans ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. La progression du RN se montre déjà puissante à Mours entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (20,6%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (35,9%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. Assez pour envisager une implantation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble aux législatives 2024 à Mours ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera en conséquence le grand sujet pour le second tour de ces élections, localement. Défait en 2022 dans la ville, le RN a cette fois une possibilité de remporter ce scrutin localement. Le Rassemblement national avait en revanche été battu au premier tour des législatives à l'époque à Mours, comptant 20,6%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 27,35% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Emilie Chandler (Ensemble !) au sommet localement, avec 57,91%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,09%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Mours ce dimanche ? Avec 35,9% des votes, Anne Sicard (Rassemblement National) a pris la pôle position à Mours, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du premier tour des législatives. En deuxième position, Emilie Chandler (Majorité présidentielle) recueillait 27,33%. Enfin, Maximillien Jules-Arthur (Front populaire) captait 26,71% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 1ère circonscription du Val-d'Oise, Anne Sicard glanant cette fois 33,65%, devant Maximillien Jules-Arthur avec 30,8% et Emilie Chandler avec 25,46%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Mours lors des derniers scrutins Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des consultations politiques passées ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Mours a connu un pourcentage d'abstention de 28,73%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 1 161 inscrits sur les listes électorales à Mours, 45,74% étaient en effet restés chez eux, à comparer avec une abstention de 49,95% lors des européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives 2024, un élément essentiel à Mours ? À Mours, la participation est indéniablement l'une des clés des législatives 2024. Les résidents de Mours ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 71,27%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,88% au premier tour et 47,79% au second tour. Quelle sera la participation à Mours aujourd'hui ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 124 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,72% étaient allés voter. Le taux de participation était de 73,58% au deuxième tour, ce qui représentait 827 personnes. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Mours ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mours Comment la population de Mours peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 7,72% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 610 hab par km² et 49,07% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (7,68%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 576 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,00%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,66%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Mours mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,35% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.