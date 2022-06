En direct

19:28 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Presles ? Dans les 4 bureaux de vote de Presles, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait enregistré 20,75% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,57% et 0,8% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total probable de 27,12% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Presles ? Le président-candidat avait obtenu 27,64% des voix à Presles, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN se hissait à 21,32% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 20,75% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des dernières heures changeront probablement la situation lors des législatives à Presles au 1er tour. Il faut se rappeler que la Nupes s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - À Presles, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives demeure la participation L'un des facteurs essentiels des élections législatives 2022 sera sans nul doute le taux d'abstention à Presles. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, 76,4% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote. La participation était de 80,28% au premier tour, ce qui représentait 2 170 personnes. Le conflit ukrainien ainsi que ses retombées sur les prix du gaz et de l'essence seraient de nature à priver les urnes de leurs citoyens à Presles.

11:30 - À Presles, les chiffres de la participation aux législatives seront un élément clé Au cours des dernières années, les 3 972 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes législatives, parmi les 2 827 inscrits sur les listes électorales à Presles, 51,4% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 45,77% pour le dernier round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.