Résultat de la législative à Provins : en direct

17:16 - Les enquêtes des sondeurs, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Provins ?

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Provins dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La majorité présidentielle a baissé très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or la dernière présidentielle, à Provins cette fois, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 23,44% des suffrages. A la suite, se trouvait Marine Le Pen à 23,31%, puis Emmanuel Macron à 22,35% et Valérie Pécresse à 11,22%. Emmanuel Macron terminait à en revanche 27,85% des votes à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.