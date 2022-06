En direct

20:22 - Quel résultat aux législatives de Quarante pour la Nupes ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces élections législatives 2022, à Quarante comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 20,22% des suffrages en avril dernier dans la localité. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,74% et 1,21% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 4,95% du côté de la gauche, en plus des suffrages de Mélenchon.

16:30 - À Quarante, des sondages aussi justes ? OA l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Quarante, Marine Le Pen obtenait la première position avec 33,47% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,22%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron, troisième à 16,08% et Éric Zemmour à 10,11%. En revanche en France, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des derniers jours modifieront peut-être la situation et donc le résultat des législatives à Quarante. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Quarante Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Quarante, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 30,12% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 27,39% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien et ses retombées sur l'économie mondiale sont par exemple susceptibles de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Quarante (34310).

11:30 - Le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives, un élément fort à Quarante ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. L'étude des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Durant les dernières élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 47,12% au premier tour dans la commune à Quarante, contre une participation de 42,43% pour le second round.