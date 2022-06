Résultat de la législative à Quetigny : en direct

En direct

17:12 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Quetigny ? Les tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Quetigny. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Avec 30,74% des votes, à Quetigny cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la meilleure place à la dernière élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 27,71%, au-dessus de Marine Le Pen à 18,02% et Éric Zemmour à 5,03%. Pourtant, en France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.

14:30 - À Quetigny, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 reste l'abstention La participation sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Quetigny. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine pourrait potentiellement impacter la stratégie de vote des citoyens de Quetigny (21800). Il y a 2 mois, au second tour de l'élection présidentielle, 25,6% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 20,57% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - La participation peut-elle encore baisser aux élections législatives 2022 à Quetigny ? L'étude des scrutins précédents permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. En 2017, au moment des élections législatives, 54,87% des personnes en âge de participer à une élection à Quetigny avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,02% au second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.